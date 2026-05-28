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Así fue la exhibición militar en las pistas de atletismo de Vigo previa al Día de las Fuerzas Armadas

Así fue la exhibición militar en las pistas de atletismo de Vigo previa al Día de las Fuerzas Armadas

F. Armadas

Así fue la exhibición militar en las pistas de atletismo de Vigo previa al Día de las Fuerzas Armadas

F. Armadas

Vigo sigue disfrutando del sinfín de actividades programadas por el Día de las Fuerzas Armadas, que vivirá su punto álgido el próximo sábado con el gran desfile en Samil. Ayer, miércoles, en las pistas de atletismo de Balaídos, se pudo disfrutar de una exhibición de personal y material. En esta actividad, unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o Guardia Civil ofrecieron una serie de demostraciones como una exhibición de unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros.

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