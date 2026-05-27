Alba Villar / Borja Melchor

Vigo, a rebosar de basura en la cuarta jornada de la huelga indefinida del personal de recogida y limpieza viaria

El personal de recogida de basura y limpieza viaria del Concello de Vigo tomó este miércoles las calles en la cuarta jornada de la huelga indefinida iniciada el domingo para reclamar un convenio colectivo digno. El paro mantiene, según el comité, un seguimiento del 100% y solo funcionan los servicios mínimos en hospitales, residencias y mercados, mientras la basura acumulada ya es visible en prácticamente todas las zonas. Más información