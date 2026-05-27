Detenida en Vigo por sustraer joyas en domicilios donde trabajaba asistiendo a personas mayores
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a una mujer por sustraer joyas en domicilios donde trabajaba asistiendo a personas mayores. La ahora detenida aprovechó sus labores de cuidado y limpieza para apropiarse de diversas alhajas valoradas en más de 7.000 euros. El hallazgo de varios contratos de compra venta de joyas permitieron relacionar su actividad laboral con la delictiva e imputarle delitos de hurto y estafa.