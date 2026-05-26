Marta G. Brea

Vigo tendrá hasta el domingo dos fragatas de la Armada abiertas al público en la terminal de cruceros: Blas de Lezo y Almirante Juan de Borbón

Allí esperaba el joven teniente Pablo Gutiérrez, destinado en la primera, que contaba que su función es «defender el país desde el mar». La embarcación cuenta con tecnología puntera y sus tripulantes están constantemente embarcados en misiones internacionales. Al terminar la semana de muestra, partirán dos meses a Estados Unidos para los actos del 4 de julio y después recorrerán Canadá e Islandia.