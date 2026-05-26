Marta G. Brea

La calle Montero Ríos se convirtió hoy en la primera base estratégica de la semana de las Fuerzas Armadas en Vigo

Los actos de esta mañana, de presentación, se iniciaron a las 10.00 horas con un desfile. Le siguió un pase de revista y culminó con el izado de la bandera y los discursos institucionales. Cientos de personas acudieron ataviadas con el emblema, en forma de gorro o pintado sobre la piel, y se apostaron en las vallas de seguridad. No cabía ni un alfiler en primera línea. Las temperaturas todavía eran agradables y distaban de los 25 grados que alcanzó el mercurio a primera hora de esta tarde. Tras el paso acelerado de los soldados, que caminaban balanceando el brazo de forma coordinada y al ritmo de la orquesta, se procedió al pase de revista por parte del jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, el general de división Marcial González Prada.