La calle Montero Ríos se convirtió hoy en la primera base estratégica de la semana de las Fuerzas Armadas en Vigo
Los actos de esta mañana, de presentación, se iniciaron a las 10.00 horas con un desfile. Le siguió un pase de revista y culminó con el izado de la bandera y los discursos institucionales. Cientos de personas acudieron ataviadas con el emblema, en forma de gorro o pintado sobre la piel, y se apostaron en las vallas de seguridad. No cabía ni un alfiler en primera línea. Las temperaturas todavía eran agradables y distaban de los 25 grados que alcanzó el mercurio a primera hora de esta tarde. Tras el paso acelerado de los soldados, que caminaban balanceando el brazo de forma coordinada y al ritmo de la orquesta, se procedió al pase de revista por parte del jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, el general de división Marcial González Prada.