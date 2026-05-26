Marta G. Brea

El ADN permite identificar a un vigués muerto tras la fuga de un penal durante la Guerra Civil

La familia colaboró con las pruebas genéticas remitidas desde Navarra. Además de Ramón, participó otro miembro de la familia. «Entre los tres Ramones, mi tío hizo la suya, mi primo me trajo la muestra, yo hice la mía y se las envié a Fermín», relata. Meses después llegó la confirmación: los restos hallados correspondían a su tío abuelo.