R. V.

Homenaje al bombero Sergio Sanlés por el segundo aniversario de su fallecimiento

Los Bomberos de Vigo rindieron homenaje a Sergio Sanlés Domíguez en el segundo aniversario de su muerte en acto de servicio, el 25 de mayo de 2024, al venirse abajo el inmueble de Beiramar que inspeccionaba. Decenas de compañeros se cuadraron ante su uniforme y casco en el parque central de Teis e hicieron sonar las sirenas en un minuto de respeto. El Concello lo nombró Vigués Distinguido a título póstumo y el segundo parque de la ciudad, inaugurado en Esturáns hace un año, lleva el nombre de uno de los compañeros más queridos. Más información