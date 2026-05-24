Marta G. Brea

La Policía Local de Vigo acerca su labor a niños y adultos en una jornada de puertas abiertas

Drones, unidades de intervención, vehículos, recursos técnicos... todos estos elementos que a priori semejan rechazo y que casi cualquier ciudadano prefiere no tener que cruzárselos se volvieron ayer un poquito más humanos. La jornada de puertas abiertas organizada por la Policía Local sirvió para acercar su trabajo a la ciudadanía, especialmente a los más pequeños, con actividades, talleres y exposiciones, dando a conocer así los entresijos de una profesión garante de nuestra seguridad. Más información