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Cientos de militares se instalan en el Ifevi para el Día de las Fuerzas Armadas

Cientos de militares se instalan en el Ifevi para el Día de las Fuerzas Armadas

Jose Lores

Cientos de militares se instalan en el Ifevi para el Día de las Fuerzas Armadas

Jose Lores

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Cientos de militares están instalándose en el Ifevi esta tarde y seguirán haciéndolo mañana, hasta completar las mil camas predispuestas para que pasen la semana. Otros mil lo hacen en el pabellón de As Travesas y 500 más en la Base General Morillo, situada en Figueirido (Vilaboa). Son la mitad del total de soldados que va a participar en el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra por primera vez en Vigo. Más información

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