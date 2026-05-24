Jose Lores

Cientos de militares se instalan en el Ifevi para el Día de las Fuerzas Armadas

Cientos de militares están instalándose en el Ifevi esta tarde y seguirán haciéndolo mañana, hasta completar las mil camas predispuestas para que pasen la semana. Otros mil lo hacen en el pabellón de As Travesas y 500 más en la Base General Morillo, situada en Figueirido (Vilaboa). Son la mitad del total de soldados que va a participar en el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra por primera vez en Vigo. Más información