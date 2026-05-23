Marta G. Brea

Raúl Torres, director gerente del Hogar y Clínica San Rafael

El Hogar y Clínica San Rafael de Vigo reconocerá a Luz Casal y a Conservas ORBE en la primera edición de las «Granadas Solidarias Galicia», unos galardones nacidos para poner en valor la implicación social de empresas, entidades e instituciones de la comunidad. La ceremonia se celebrará el próximo 28 de mayo en Vigo, en el marco de un encuentro que reunirá a diferentes actores destacados por su impacto positivo en la sociedad gallega. Más información