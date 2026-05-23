Edgar Melchor

La historia del Corner Hut: el restaurante donde los vigueses comieron sus primeras hamburguesas cumple 50 años

Cuando McDonald's abrió su primer local en Vigo, el Corner Hut llevaba ya 20 años vendiendo hamburguesas. La cadena de restaurantes arrancó en Galicia en el ecuador de los 70 de la mano de un coruñés, Juan Marchini Bravo, y los monjes del monasterio de Santa María de Sobrado eran los encargados de elaborar la carne. En la ciudad olívica, se instaló en 1976 con José Figueiredo al frente. «Hoy, lo que echo de menos en muchísimos sitios es la sonrisa de los vendedores», relata a FARO el vigués en el establecimiento del centro comercial Gran Vía, un ingrediente que en la compañía «completamente familiar» que levantó, cuenta, sí sigue presente a través de sus empleados, a los que ensalza continuamente. «El Corner ahora es más que un búrger», añade sobre una firma que en el próximo mes de junio cumple sus bodas de oro, una cita para la que organizarán diferentes «sorpresas». Más información