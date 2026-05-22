Anxo Gutierrez (Edición: EliRG)

Cans, unido para siempre a Jaione Camborda en el Torreiro das Estrelas

El Festival de Cans vivió ayer una de sus jornadas más intensas y emotivas con la celebración de la Noite das Homenaxes y la entrega de los principales reconocimientos de esta edición. La cineasta Jaione Camborda recibió el Premio Pedigree 2026 y colocó su estrella en el Torreiro de Cans en un acto muy aplaudido por el público. La directora vasca, ya vinculada a Porriño a través de la actriz Janet Novás, estuvo acompañada precisamente por la intérprete, protagonista de O Corno, la película con la que Camborda conquistó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, convirtiéndose en la primera directora española en lograrlo.