Marta G. Brea

En Vigo todavía hay negocios en los que solo se puede pagar en efectivo

En un momento en el que el sector servicios está metido de lleno en una nueva revolución tecnológica como es la implementación de los pagos de los clientes a través de Bizum, sumándose así a un modelo ya consolidado y en auge, especialmente desde el covid, como es abonar con la tarjeta bancaria, ya sea en su versión física o a través de móvil y relojes inteligentes. La ciudad de Vigo no es ajena a este escenario que, según el Banco de España en sus distintos estudios, deja cada vez un mayor porcentaje de operaciones de pago que no requieren de monedas y billetes, pero todavía hay en la urbe olívica establecimientos que se resisten a abandonar la práctica de toda la vida con un mensaje claro en la puerta de sus locales o junto a la caja registradora: «No se admite el pago con tarjeta». Más información