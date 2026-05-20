Alba Villar

Día Internacional de la Enfermedad de Behçet: «Llegó un momento en que no podía salir de casa»

Desde pequeñita, María Méndez Botana recuerda sufrir siempre dolores articulares. «Eso es que estás creciendo», le decían. A los 18 años empezó con síntomas más agudos digestivos. Empezaron a sospechar de una enfermedad intestinal, pero como no encontraron nada, encuadraron su caso en colon irritable. Y así estuvo una década más, hasta que volvieron a sospechar una enfermedad de Crohn. Inflamatoria y autoinmune. Se iban acercando. Fue entonces cuando le empezó a afectar también a los ojos, se intensificaron los dolores articulares… Pero cada zona la atendía un especialista por separado, sin ponerlas en común.