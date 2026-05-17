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El súper lujo regresa al puerto de Vigo con el crucero «Silver Spirit»

El súper lujo volvió al puerto de Vigo esta vez de la mano del crucero Silver Spirit que este domingo regresó a la ciudad después de un lustro sin visitarla. En esta ocasión lo hizo en viaje de doce noches entre Lisboa y Southampton en el que Vigo es el primer puerto al que saludaron sus aproximadamente 300 pasajeros de mayoría estadounidense, que realizaron excursiones organizadas a Santiago, Baiona y la comarca del Salnés, donde asistieron en una bodega a una cata de vinos de la denominación Rías Baixas.