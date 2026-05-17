Jesús Rodríguez Otero, de 103 años, es el clérigo más veterano de la diócesis Tui-Vigo

Jesús Rodríguez Otero, el que es el decano de todos los curas de la diócesis de Tui-Vigo. Es decir, el más veterano, con 103 años. Aunque está jubilado, asegura que un clérigo lo es para siempre. «Yo seré sacerdote hasta que me muera, no entiendo la vida de otra forma». Se ordenó ya hace 75 años y estuvo al frente de las parroquias de Loureza y Burgueira, en Oia, y también de Ribarteme, en As Neves. Y a partir de ahí, se mudó al país vecino, donde ejerció como sacerdote para la colonia de españoles de Lisboa dependiendo de la propia embajada.