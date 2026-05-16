Alba Villar

Rueda hace balance en Vigo del ecuador de su legislatura

No es casualidad que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya elegido Vigo para rendir cuentas de los dos primeros años de legislatura. Y es que solo falta un año para las elecciones municipales y la ciudad olívica es el principal reto que tiene el Partido Popular por delante, pues tienen que recuperar mucho terreno perdido para intentar hacer frente a Abel Caballero en las urnas. La propia Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo, abría este sábado el acto en el teatro Afundación haciendo alusión al alcalde pero sin nombrarlo. «Sabemos que cuando hacemos un acto en Vigo se revuelve por dentro. Lleva años tergiversando y desmereciendo las inversiones de la Xunta en Vigo, como el cine Fraga, el CIS Olimpia Valencia o las viviendas de Navia. Tenemos que cambiar el relato, es la responsabilidad de todos. Esta es una ciudad exigente pero también muy agradecida», señaló Sánchez.