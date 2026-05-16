O Mar de Vigo acolleu o Concerto das Letras Galegas para homenaxear Begoña Caamaño

O Auditorio Mar de Vigo acolleu o Concerto das Letras Galegas para homenaxear a escritora e xornalista viguesa Begoña Caamaño. A 16ª edición da cita, organizada polo Consello da Cultura Galega co apoio do Concello de Vigo, foi conducida por Uxía e marcada pola sororidade. Durante 75 minutos, música e memoria percorreron o universo de Morgana, Circe, Penélope, o mar e as mulleres rebeldes, con Malvela, Wöyza, As Mosas e nenas do CEIP de Petelos. A homenaxe celebrou a lingua galega como espazo vivo e pechouse co himno galego.