Pedro Mina/Sandra Penelas

La UVigo decide hoy entre Carmen García Mateo y Belén Rubio en una votación histórica

Más de 21.000 trabajadores y estudiantes de la UVigo están convocados hoy a unas elecciones históricas. Carmen García Mateo o Belén Rubio se convertirán en la primera rectora en la historia de la institución y afrontarán un mandato único de seis años tal y como establece la LOSU. Ambas tienen el reto de conservar los apoyos logrados en la primera vuelta, un 40,2% y un 33,9%, respectivamente, y captar los de Jacobo Porteiro, que se quedó fuera de la lucha con un 25,8% del voto ponderado y que ha dejado la decisión en manos de sus votantes.