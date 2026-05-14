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Un coche se empotró contra una casa en la arteria que une Puxeiros y Cabral

Un coche se empotró contra una casa en la arteria que une Puxeiros y Cabral

Alba Villar

Un coche se empotró contra una casa en la arteria que une Puxeiros y Cabral

Alba Villar

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La calle Paredes no es conocida precisamente por su nombre. Pero si se especifica que es la carretera que une Puxeiro con Cabral, buena parte de los vigueses y los mosenses saben perfectamente cuál es. Es un tramo de vía de doble sentido con una elevada densidad de tráfico y, pese a ello, está completamente abandonada a su suerte. Sin badenes, sin casi iluminación e incluso sin pintar, los conductores aprovechan para saltarse a su antojo las normas. Pese a existir un límite de velocidad de cuarenta kilómetros por hora, los vehículos llegan casi triplicar esa velocidad en algunos momentos, causando accidentes graves.

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