Jose Lores

Antón Álvarez, alumno del IES ROU y ganador de la fase nacional del Parnaso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos

Antón Álvarez Rodríguez, del IES República Oriental de Uruguay, estaba llamado a ser uno de ellos, hasta que dio en el aula con los docentes Óscar Pedrido y Alejandro Morón. «Me encantaban sus clases, tanto que continuaré los estudios de lenguas clásicas en la Universidad», cuenta este alumno de 2º de Bachillerato del insituto del barrio de Teis justo después de proclamarse ganador de la Prueba Parnaso organizada por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, un concurso de traducción y análisis de un texto griego antiguo en el que se impuso a alumnos de toda España.