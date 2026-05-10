Pablo Varela

Miles Silvas y Dennis Busenitz, del Adidas Skate-Team, eligen Vigo para su próximo proyecto

El equipo Adidas de Skateboarding (Adidas Skate-Team) ha escogido Vigo para como uno de los escenarios para su próximo proyecto. En concreto, cinco de los 75 skaters que conforman el grupo patrocinado por la marca han patinado y grabado junto a otros skaters este domingo en la Praza da Estrela.

El proyecto en el que se ha embarcado el grupo sigue la estela de sus otros trabajos como el documental Away Days, rodado en más de 100 ciudades alrededor de todo el mundo durante tres años. Sobre este trabajo sabemos que los preparativos para la producción empezaron en 2025 y su grabación ofical arrancó este mismo año; así como que se espera que finalice en 2027.

Al igual que en Away Days, el equipo deportivo rodará en distintas ubicaciones del planeta durante estos dos años. En nuestro país ya han grabado en Bilbao, Gijón, A Coruña y, ahora como última parada, en Vigo. Los integrantes del grupo que ha visitado España regresan a Estados Unidos este lunes.