O BNG organizou un percorrido por Vigo por algúns dos sitios máis salientables na vida de Begoña Caamaño
Nas vésperas do Día das Letras Galegas, o vindeiro 17 de maio, xa hai toda unha serie de propostas para lembrar a figura de Begoña Caamaño, xornalista e escritora viguesa.
A cidade está repleta de información sobre ela, sobre todo os barrios do Calvario e Coia. O BNG xa realizou dúas mesas redondas: unha adicada ao feminismo que profesaba e outra á súa loita polo dereito á información. Esta mañá foi o percorrido polo Calvario e de aquí a dous días será na zona de Coia. O ciclo pecharase o 5 de xuño cunha mesa redonda.