Marta G. Brea

III Xornadas de Emprego en Vigo

La jornada tiene como objetivo acercar a personas migrantes en búsqueda activa de empleo a sectores con alta demanda laboral, ofreciendo información práctica sobre formación, requisitos de acceso y oportunidades reales de empleo.

El evento reunirá a empresas, entidades de formación y agentes del tercer sector, generando un espacio de encuentro en el que compartir experiencias y claves para el acceso al empleo. Entre las entidades participantes se encuentran Dachser, Eurotec, Formavigo, Xérmolo, Aixola, ECCA Social o Quattro Formación, entre otras.