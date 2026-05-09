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La historia de El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama

La historia de El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama

Edgar Melchor

La historia de El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama

Edgar Melchor

Fotografía: Pedro Mina

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De Johan Cruyff a Julio Iglesias, pasando por Álvaro Cunqueiro, Lina Morgan, Aitana Bonmatí, Luis Figo y hasta Ricky Martin. Hay un lugar en Vigo en el que estos famosos, y muchos más, se han sentado. Se trata de la marisquería casi centenaria El Mosquito, emplazada en el número 4 de la Praza da Pedra. Fundada por Carmen Roel Rilo en el 1930 como una taberna marinera, fue ‘iluminada’ en 1980 con la primera estrella Michelin de Galicia y perdura desde hace 12 años con una nueva familia al frente: el matrimonio formado por Santi Bello y Sonia Iglesias. «Producto, producto y más producto de la lonja de aquí» es la clave, según sus propietarios, para mantener en boga al restaurante más antiguo de la ciudad. 

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