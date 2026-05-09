Edgar Melchor

La historia de El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama

De Johan Cruyff a Julio Iglesias, pasando por Álvaro Cunqueiro, Lina Morgan, Aitana Bonmatí, Luis Figo y hasta Ricky Martin. Hay un lugar en Vigo en el que estos famosos, y muchos más, se han sentado. Se trata de la marisquería casi centenaria El Mosquito, emplazada en el número 4 de la Praza da Pedra. Fundada por Carmen Roel Rilo en el 1930 como una taberna marinera, fue ‘iluminada’ en 1980 con la primera estrella Michelin de Galicia y perdura desde hace 12 años con una nueva familia al frente: el matrimonio formado por Santi Bello y Sonia Iglesias. «Producto, producto y más producto de la lonja de aquí» es la clave, según sus propietarios, para mantener en boga al restaurante más antiguo de la ciudad.