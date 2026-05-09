Marta G. Brea / Edgar Melchor

El cementerio de Pereiró, en Vigo, estrenará un nuevo servicio para enterrar cenizas con garantías medioambientales

El servicio de cementerios de Vigo incorporará «de manera inminente» una nueva alternativa para celebrar los entierros de una forma diferente a la tradicional. Tal y como explican fuentes municipales, se están ultimando los trabajos de adecuación de un ámbito que ocupa alrededor de 1.300 metros cuadrados en Pereiró con el objetivo de habilitar un «cementerio ecológico», actuación a la que el Concello ha destinado casi 150.000 euros y que ha tenido lugar en el cuadrante número 13 del camposanto. ¿Qué se podrá hacer en este nuevo escenario? El objetivo que persigue el consistorio con el proyecto llevado a cabo, por el que ya hay vecinos que se han interesado, es dotar de un espacio para enterrar cenizas con plenas garantías medioambientales, con la posibilidad de realizar tres procedimientos diferenciados.