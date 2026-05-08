Javier Cacheiro, director científico de One Health Data Space
Galicia será un dos poucos territorios europeos en albergar unha factoría de intelixencia artificial. A One Health AI Factory é un proxecto do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que conta cun investimento de 82 millóns de euros e está apoiado pola UE, o Gobierno de España e a Xunta de Galicia. Xa está en marcha o seu paso previo, o One Health Data Space. Onte presentouse nos Galicia Biodays 2026, que se celebraron esta semana no Auditorio Mar de Vigo.