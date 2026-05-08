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Desmantelan dos narcopisos en Coruxo y Navia y detienen a cuatro personas

Desmantelan dos narcopisos en Coruxo y Navia y detienen a cuatro personas

Policía Nacional

Desmantelan dos narcopisos en Coruxo y Navia y detienen a cuatro personas

Policía Nacional

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Cuatro personas fueron detenidas en Vigo en el marco de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollada en los barrios de Coruxo y Navia. Además, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que se intervinieron diversas cantidades de droga, dinero en efectivo y efectos relacionados con el tráfico de drogas. En una de las viviendas los agentes han descubierto una estancia habilitada para el procesado de cocaína.

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