Marta G. Brea

Los vecinos del Barrio de las Flores en Teis, se quejan de que desde hace 5 años tienen invasión de cucarachas en sus casas

Cucarachas en la cocina, en la cama, en la bañera… y hasta en la cara. Vecinos del Barrio das Flores, en Teis, están hartos de tener que convivir con estos insectos, que también se dejan ver por las calles. Lo hacen desde hace años y no encuentran la manera de deshacerse de ellas. Algunos han contratado a empresas especializadas en fumigación de plagas, pero no ha servido para despedirlas. Han acudido al Concello en numerosas ocasiones: les asegura que han puesto en marcha soluciones, pero lamentan que no funcionan. Desesperados, vuelven a reclamar a la administración municipal que actúe con más contundencia.