Alba Villar

Los candidatos al Rectorado dicen estar tranquilos y llaman a la participación en los tres campus

Los tres candidatos al Rectorado de la UVigo se muestran tranquilos en las horas iniciales de la jornada electoral y confían en que la participación sea elevada. Belén Rubio (H2040) fue la primera en ejercer su voto en el edificio de Ciencas Experimentales antes de volver a su despacho en el Vicerrectorado de Investigación. Jacobo Porteiro (ConSenso) estaba presente en la mesa de Industriales desde su apertura porque ejercerá como interventor, a igual que todos los miembros de su equipo. Y Carmen García Mateo (Nós Universidade) acudió entre clase y clase a depositar su papeleta en Telecomunicaciones.