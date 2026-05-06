Marta G. Brea

Manifestación de Educación en Vigo: «Se o sistema falla aos máis vulnerables, fállanos a todos»

Falta de docentes especializados en alumnos con diversidad, trabas administrativas, ratios «abusivas» e incluso deficiencias estructurales en los edificios educativos han colmado ya la paciencia de profesionales y familias que todavía creen en la educación publica, en una educación de calidad e igualitaria. Por ello, para poder seguir confiando en el sistema público gallego, fueron miles los vigueses y viguesas que salieron de nuevo a la calle para reivindicar más medios humanos y también materiales en educación.