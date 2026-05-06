Jose Lores

Galicia Biodays conjura al talento de la biotecnología para «mejorar el futuro de nuestra sociedad»

Un total de 130 líderes del panorama mundial de la biotecnología y de las ciencias de la vida protagonizan las ponencias de la tercera edición de Galicia Biodays, un foro que ya se ha consolidado como referente en la industria del Espacio Atlántico Europeo. El Auditorio Mar de Vigo se convierte en un espacio de encuentro entre reconocidos investigadores, académicos y empresarios del sector, propiciando así la interacción profesional y creando oportunidades de financiación y captación de clientes. La ciudad olívica acoge así la cumbre del ecosistema biotech durante los días 6 y 7 de mayo en un encuentro organizado por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga). La organización integra a 160 compañías que registran una facturación de 2.000 millones de euros.