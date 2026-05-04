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Los candidatos al Rectorado de la UVigo cierran la campaña entre música y discursos

Los candidatos al Rectorado de la UVigo cierran la campaña entre música y discursos

Alba Villar / Pedro Mina / Edgar Melchor

Los candidatos al Rectorado de la UVigo cierran la campaña entre música y discursos

Alba Villar

Pedro Mina

Edgar Melchor

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Recta final para pedir el voto. Los tres candidatos al Rectorado de la UVigo agotan las últimas horas de la campaña antes de la jornada de reflexión y la cita con las urnas de este miércoles. Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio celebraron sus últimos actos en el campus de Vigo para insistir en sus propuestas y celebrar de forma más distendida el trabajo realizado esta semanas junto a sus equipos y simpatizantes.

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