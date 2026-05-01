Jose Lores

La peatonalización de una calle de Bouzas se queda a medias por el colapso de su constructora

La compañía Oresa «está renunciando a todas sus obras». Así lo han confirmado a FARO fuentes internas y de proveedores. Su descalabro ha llegado ahora también al litoral de Vigo. El colapso de la constructora deja a medias el corazón peatonal de Bouzas.