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La peatonalización de una calle de Bouzas se queda a medias por el colapso de su constructora

La peatonalización de una calle de Bouzas se queda a medias por el colapso de su constructora

Jose Lores

La peatonalización de una calle de Bouzas se queda a medias por el colapso de su constructora

Jose Lores

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La compañía Oresa «está renunciando a todas sus obras». Así lo han confirmado a FARO fuentes internas y de proveedores. Su descalabro ha llegado ahora también al litoral de Vigo. El colapso de la constructora deja a medias el corazón peatonal de Bouzas.

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