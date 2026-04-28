Marta G. Brea

Concentración por la «falta de personal» en el Tribunal de Instancia de Vigo

El Tribunal de Instancia de Vigo ya tiene un recorrido de casi cuatro meses. Pero la desaparición de los antiguos juzgados estancos y la implantación del nuevo modelo que se vertebra como una gran oficina judicial única no está siendo pacífica. Buena prueba de ello es que la plaza de la Ciudad de la Justicia acogió este martes una concentración en la que los trabajadores «alzaron la voz» para denunciar la «situación crítica y nefasta» existente por la falta de personal principalmente, aunque en el manifiesto también se reclama más formación sobre las nuevas herramientas procesales y la dotación de los medios técnicos necesarios para realizar el trabajo diario. Más información