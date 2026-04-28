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El Camino Portugués de la Costa se dispara y roza ya los 90.000 peregrinos al año

El Camino Portugués de la Costa se ha convertido en una de las grandes historias de crecimiento del fenómeno xacobeo en Galicia. La ruta, oficializada hace ahora diez años, ha multiplicado su afluencia de forma exponencial hasta situarse ya en el entorno de los 90.000 peregrinos anuales, según destacó este martes en Vigo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el acto conmemorativo del décimo aniversario de su reconocimiento oficial.