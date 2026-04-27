Marta G. Brea

El juicio por la trama de las «narcolanchas» arranca en la Audiencia de Vigo tras varios intentos fallidos

Tras varios intentos fallidos, el juicio por la «Operación Endurance», uno de los operativos contra el narcotráfico más importantes desarrollados en los últimos años en Vigo, arrancó esta mañana en la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia. Se trata de la causa contra un presunto entramado dedicado a la fabricación y posterior venta de narcolanchas. Un procedimiento con 11 personas acusadas, a las que se añade, como persona jurídica, una empresa de transporte de Porriño. El Ministerio Público pide penas que en global suman 59 años y seis meses de prisión –individualmente oscilan entre los 2 y los 9 años de cárcel–, así como multas millonarias, que en el caso de la mercantil cifra concretamente en 14 millones de euros.