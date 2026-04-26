Jose Lores

El Vigo Dance Festival cierra su última edición con más de 1.300 participantes

La Perla, Zootropolis, Rihanna, Piratas del Caribe, Bad Bunny... Todos shows de baile y todos se exhibieron en la última jornada del Vigo Dance Festival, celebrado este ya pasado fin de semana en el Auditorio Mar de Vigo. Por su escenario bailaron cerca de 1.300 danzarines y danzarinas, casi 900 tan solo en este broche final, al que tampoco falto el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que alabó el talento local y los espectáculos exhibidos durante las dos jornadas. Más información