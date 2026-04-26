R. V. / Edgar Melchor

Trabajadores autónomos protestan en Vigo por «unas condiciones de trabajo dignas»

La Plataforma Nacional por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado este domingo manifestaciones en varias ciudades de España, también en Vigo, para reclamar «unas condiciones de trabajo dignas». La protesta, que comenzó a las 12.00 horas en la Plaza de España y acabó en la Farola de Urzáiz, incluyó reivindicaciones como la reducción de cuotas, una mayor protección social y el reconocimiento del trabajo de este colectivo.