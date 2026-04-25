Edgar Melchor

La historia de Fórmula Kit, un concesionario a escala en Vigo con más de 30 años de historia

Un escaparate repleto de maquetas de coches a escala en la Rúa Regueiro atrapa la atención de una multitud de curiosos desde hace más de tres décadas. Se trata de Fórmula Kit, una pequeña tienda que ahora porta el apellido ‘by XPM’ tras ser adquirida por esta firma. Al frente del establecimiento se encuentra Caroline Aparisi, la tercera generación empresarial tras dos traspasos. «Eso de que el coleccionismo se está muriendo no considero que sea verdad; al contrario, estamos en nuestro mejor momento», relata a FARO.