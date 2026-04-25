Jose Lores

Galiexpo Motorshow estrena la Jornada profesional de Automoción

En Galiexpo Motorshow hay espacio para el ocio y el disfrute, pero también para el análisis y la reflexión. Esta décimoctava edición del mayor escaparate del motor del noroeste peninsular estrenó este sábado la I Jornada profesional de la Automoción, promovidas por el Consorcio de Zona Franca. El protagonista fue Alberto Villarreal, director general de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que acaparó toda la atención de los presentes. Más información