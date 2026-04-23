Directo | V Foro de Turismo: Transformación digital en turismo, innovar para competir y conectar / R. V.

Directo | V Foro de Turismo: Transformación digital en turismo, innovar para competir y conectar

El V Foro de Turismo, organizado por FARO, Prensa Ibérica y SEGITTUR, aborda la innovación tecnológica y los retos del sector. ¿Cómo está transformando el sector turístico la aplicación de la tecnología? ¿De qué forma se sirven destinos y empresas de la innovación digital para lograr ser más competitivos? ¿Qué papel juegan las ayudas públicas para la digitalización? Estas y otras preguntas se abordan esta mañana en la sede del diario decano, en Chapela. Bajo el título ‘Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar’, el encuentro se divide en un formato dinámico con intervenciones diferentes de expertos, desde representantes de entidades públicas a responsables de empresas del sector turístico: el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez; Ramón García, gerente de la Comarca do Salnés; Enma González, gerente del Inorde; Fabián Bauzas, subdirector de Viajes Fisterra; Mar Rodríguez, CEO de Tee Travel; y Jorge Martínez, CEO de Suitesnature Factory.