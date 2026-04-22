Pedro Fernández

Los cineastas del futuro se citan en Vigo

Los cineastas tienen que hablar de cine, compartir impresiones y abrir las puertas de sus distintos procesos de escritura para no perderse en ensimismamientos. Esta semana la Academia de Cine está presente en Vigo con el programa «Rueda», nacido para a dotar a guionistas de los medios necesarios para que desarrollen su proyecto cinematográfico. Optan a ser participantes aquellos que necesitan trabajar de manera telemática o en sus territorios, es decir, alejados de Madrid. Para los que viven en la capital está el homólogo «Residentes».