Marta G. Brea

Carlos, profesor Historia, nominado a Mejor Docente y suspenso con un 4,9 en la oposición

Dice haber cumplido con «los criterios establecidos en las rúbricas de corrección», tanto en la parte A como en la B de la segunda prueba, por lo que incide en que su calificación debería haber sido «considerablemente superior». Con respecto a la programación didáctica, segunda fase del proceso, desarrollada específicamente para 1º de Bachillerato y la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, queda «justificada» en su exposición oral los aspectos abordados y detallados en la programación. Más información