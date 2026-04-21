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La artesanía entra en escena en los Premios Ardán con una escultura de Paula Ojea

La artesanía entra en escena en los Premios Ardán con una escultura de Paula Ojea

Alba Villar

La artesanía entra en escena en los Premios Ardán con una escultura de Paula Ojea

Alba Villar

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La Galicia que fabrica coches, diseña satélites, impulsa chips fotónicos y compite en los mercados internacionales se mirará este junio en otro espejo: el de la creación artesanal. Los Premios Ardán a la Excelencia Empresarial, promovidos por la Zona Franca de Vigo, estrenarán en su séptima edición una nueva escultura concebida para reconocer a las compañías distinguidas por sus resultados y su capacidad de innovación. No será un simple trofeo. Será también una declaración de intenciones. Más información

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