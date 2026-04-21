Alba Villar

La artesanía entra en escena en los Premios Ardán con una escultura de Paula Ojea

La Galicia que fabrica coches, diseña satélites, impulsa chips fotónicos y compite en los mercados internacionales se mirará este junio en otro espejo: el de la creación artesanal. Los Premios Ardán a la Excelencia Empresarial, promovidos por la Zona Franca de Vigo, estrenarán en su séptima edición una nueva escultura concebida para reconocer a las compañías distinguidas por sus resultados y su capacidad de innovación. No será un simple trofeo. Será también una declaración de intenciones. Más información