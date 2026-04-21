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Un coche acaba calcinado tras arder en plena marcha cuando circulaba por la Carretera de Camposancos en Vigo

Un turismo ha acabado totalmente calcinado tras empezar a arder mientras discurría por la Carretera de Camposancos en Vigo. El susto, ya que según apunta el 112 no hubo heridos, ocurrió poco después de las 11 horas de este martes a la altura del punto kilométrico 554, justo en el límite entre las parroquias de San Miguel de Oia y Saiáns. Más información