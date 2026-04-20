Cedida

Proyecto Gato rescata 23 felinos tras un desahucio en Vigo

El desahucio de una inquilina en Vigo terminó destapando esta semana una situación límite para Proyecto Gato, que tuvo que asumir de urgencia la retirada de 23 felinos del piso en el que vivía la mujer. Según relató a Faro de Vigo Fátima Lago, portavoz del refugio felino ubicado en Gondomar, esta vecina había avisado inicialmente de que tenía 11 gatos, pero cuando los voluntarios llegaron al inmueble descubrieron que en realidad eran más del doble. Más información