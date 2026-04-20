Galiexpo Motoshow reúne en el Ifevi lo mejor del motorsport

Galiexpo Motorshow entra en la mayoría de edad con el reto de consolidar en Vigo una edición de máximos. El salón del motor celebrará su 18ª edición del 24 al 26 de abril en el Ifevi, con una previsión de 25.000 visitantes, la participación de unas 100 empresas y profesionales de distintos países europeos y un despliegue de 50.000 metros cuadrados que volverá a convertir el recinto ferial en uno de los grandes escaparates del motor del noroeste peninsular. Más información