Autoridad Portuaria de Vigo

«Villa Nautilus» gana un nuevo vecino

«Villa Nautilus» gana un nuevo vecino: un nuevo caballito de mar. Es el tercer ejemplar, un macho, instalado en los refugios submarinos instalados frente al visor submarino de Portocultura en el marco del proyecto #HippoREFF, en colaboración el IIM-CSIC. Esta iniciativa tiene como objetivo principal evaluar la viabilidad técnica y ecológica de instalar refugios artificiales diseñados específicamente para el asentamiento de caballitos de mar en el área portuaria, consolidando el compromiso de la institución con soluciones innovadoras basadas en la naturaleza. los caballitos de mar son especies de gran valor ecológico que, aunque están presentes en la Ría de Vigo, se enfrentan a desafíos por la pérdida de hábitats naturales. Estas especies requieren de puntos de anclaje (algas, fanerógamas o estructuras) donde sujetarse con su cola prensil para alimentarse y protegerse de las corrientes. La creación de estos microhábitats es fundamental para estabilizar sus poblaciones en zonas de actividad humana.