Pedro Mina

Trabajadores del sector textil y calzado se manifiestan en Vigo

Ante la posibilidad del avance de un convenio estatal que afectaría a alrededor de 200.000 trabajadores del sector del textil y del calzado en el país —más de 35.000 personas en el caso de Galicia—, la CIG convocó este viernes una jornada de paro general en toda la región. Con estas movilizaciones, la central sindical expresa su «total rechazo» al preacuerdo firmado por CC OO, Fetico y la Asociación Retail Textil España (Arte), la nueva patronal de las grandes multinacionales del textil como Inditex, Mango o Primark. Más información